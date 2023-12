astro

These en sciences sociales sur l'astrologie et ses publics. Selon le Lexique de l'Astrologie : Une conjonction astrologique c’est la rencontre de deux planètes dans un thème, qui sont placées de telle sorte qu’on les dit conjointes, c’est à dire l’une à côté de l’autre sur le zodiaque. Elles sont proches, de minimum 0° à maximum 10° 12°. Ces deux planètes fusionnent et combinent leurs énergies positives comme négatives, tout comme un couple s’unit, pour le meilleur ou pour le pire. Exemple : lorsqu’on parle d’une conjonction Jupiter Soleil, c’est parce que le Soleil et Jupiter sont proches (de 0° à 10 12°) sur la carte du ciel de la personne dont on étudie le thème. Il s’agit d’une conjonction positive car ces deux planètes sont symboles de réussite, d’épanouissement vital et social. La personne dont le thème présente cet aspect (ou conjonction) est donc prédisposée à connaître chance, réussite, confort matériel… Cette conjonction est également indice d’optimisme, de sociabilité, d’ex